Sala gimnastyczna w ZSP w Łobzowie rośnie jak „na drożdżach”. Mury pną się do góry. Zakończenie budowy planowane jest w 2021 roku. ZDJĘCIA

Zobaczcie postępy przy budowie sali gimnastycznej ZSP Łobzów, gmina Wolbrom

Sala będzie ona pełnowymiarowa, z pełnym zapleczem sportowym i socjalnym. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Pomysł budowy sali gimnastycznej zrodził się w 2017 roku.

- Rok po pierwszym rzuceniu tematu odnośnie powstania nowej sali mieliśmy już gotowy projekt inwestycji. Potem trzeba było znaleźć na nią pieniądze, bo samorząd w pojedynkę nie był w stanie sfinansować takiego przedsięwzięcia - zwraca uwagę Adam Zielnik, burmistrz Wolbromia.

Do tej pory placówka dysponowała jedynie małą salą gimnastyczną, która swoimi rozmiarami była zbliżona do zwykłej sali lekcyjnej. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym było to spore utrudnienie. Sala była tak mała, że nie sposób było na niej przeprowadzać zajęć sportowych.

Z tego wynika, że inwestycja jest niezwykle istotna. A jeszcze kilka lat temu były zakusy likwidacji tej placówki oświatowej, określanej mianem „nierozwojowej”. To już jednak historia. W szkole jest już nowa biblioteka i kuchnia. Teraz pora na salę gimnastyczną.