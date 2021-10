Samochody, kosiarki i pudła pełne skarbów. Co można znaleźć na giełdzie przy ul. Christo Botewa [ZDJĘCIA] (MM)

Na krakowskiej giełdzie samochodowej oczywiście pojawiają się poszukujący dla siebie nowych czterech kółek. Ale można też tu wybierać pośród kosiarek do trawy, kupić młotek, siekierę, tasak, baterię do wanny, kuchenkę mikrofalową... Można również zająć się poszukiwaniem perełek w dziesiątkach pudeł, które wypełniają najróżniejsze starocie, w tym oryginalne patery, talerze, lampy albo zabawki. Giełda samochodowa przy ul. Christo Botewa w Krakowie odbywa się w soboty w godz. 6-12 i w niedziele od 6 do 13. Nasz fotoreporter sprawdził, co pojawiło się na niej w sobotę (16.10).