Sceny jak w filmie Barei. On nie da rady jechać po pijanemu? Dał, do czasu. Został zatrzymany przy DK 44 i przekazany policji w Oświęcimiu Jerzy Zaborski

Pijany i pod wpływem narkotyków kierowca został przekazany oświęcimskiej policji Pixabay

Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zapobiegli szaleńczym wyczynom 41-letniego obywatela Ukrainy, obierając mu kluczyki i przekazując oświęcimskim policjantom. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie samochodem marki Renault Master pod wpływem alkoholu i amfetaminy. Na drodze rozgrywały się sceny jak z filmu Barei. Co, on nie da rady jechać po pijanemu i „na haju”? Może i dał, ale do do czasu.