Seria zaskakujących interwencji straży miejskiej. "O niebie możemy zapomnieć"

Sobotni wieczór. Plac Wszystkich Świętych.

Dyżurny przekazuje najbliższemu patrolowi straży miejskiej informację o mercedesie stojącym na postoju Taxi. Za kierownicą ma siedzieć młody mężczyzna.

Gdy strażnicy podchodzą do pojazdu, ten zaskoczony opuszcza szybę.

Jeden z funkcjonariuszy przedstawia się i pyta o powód wjazdu w strefę ograniczonego ruchu, niestosowania się do znaku B-1 i parkowania na postoju taksówek. Mężczyzna stwierdza, że nie jest z Krakowa i szuka hotelu. Zapytany o dokumenty odpowiada, że nie ma przy sobie. W związku z tym strażnik prosi, by pozostał w samochodzie, a sam przechodzi do przodu i zapisuje numery rejestracyjne.

- W tym momencie mężczyzna uruchamia silnik i z impetem rusza z miejsca, a skręcając na jezdnię najeżdża kołem na stopę strażnika. Chwilę czeka, a strażnik próbuje wyszarpać nogę spod koła. Gdy mu się to udaje, mężczyzna dodaje gazu i odjeżdża. Strażnik biegnie za nim, a gdy po kilkudziesięciu metrach auto zatrzymuje się na wysokości ulicy Brackiej, ujmuje go. Na pytanie dlaczego odjechał doprowadzając nieomal do potrącenia funkcjonariusza odpowiada, że... chciał tylko przeparkować - relacjonują sami strażnicy miejscy.