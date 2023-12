Sernik – na zimno, pieczony, a może spalony? Poznaj najlepsze przepisy

Sernik ma długą i bogatą historię, od wielu lat podbija serca i podniebienia łasuchów. Nie bez powodu to właśnie tym deserem częstowano zwycięzców Igrzysk Olimpijskich w starożytnej Grecji. Ta długowieczna miłość do twarogowej słodyczy sprawia, że codziennie powstają setki serników – na zimno, pieczonych, z galaretką, a nawet… spalonych.

Był znany już w starożytnej Grecji, ma swoje święto, może być pieczony lub przygotowany na zimno – sernik, bo o nim mowa, gości na wielu polskich stołach. Bez względu na porę roku czy okazję jest podstawowym i jednym z najczęściej przyrządzanych ciast w domowym zaciszu. Sernik jest również popularnym wyborem w kawiarniach i cukierniach. Każda pani domu ma na niego swój sposób. Odwieczny dylemat brzmi: jaką wersję wybrać? Poznajcie przepisy na sernik baskijski zwany „spalonym”, sernik pieczony z polskimi jabłkami i bitą śmietaną oraz sernik na sernik na zimno z serkiem homogenizowanym i galaretką

Sernik ma długą i bogatą historię, od wielu lat podbija serca i podniebienia łasuchów. Nie bez powodu to właśnie tym deserem częstowano zwycięzców Igrzysk Olimpijskich w starożytnej Grecji. Ta długowieczna miłość do twarogowej słodyczy sprawia, że codziennie powstają setki serników – na zimno, pieczonych, z galaretką, a nawet… spalonych.

Sernik baskijski pochodzący z Hiszpanii często potocznie jest nazywany właśnie w ten sposób, a to wszystko za sprawą mocno przypieczonej, wręcz skarmelizowanej powierzchni ciasta. Jednak jak przyrządzić to ciasto, by było idealne i zachwyciło domowników lub gości? Patent jest prosty – wykorzystaj najlepszej jakości nabiał, połącz z owocami i dodatkami, takimi jak galaretka czy bita śmietana! Pyszny efekt gwarantowany!

Sernik baskijski zwany „spalonym” [PRZEPIS]

Sernik baskijski zwany „spalonym”. Składniki: 600 g twarogu sernikowego Mlekpol 18 %

4 jajka

200 g cukru

1 płaska łyżka mąki

300 ml śmietanki Łaciatej 30 %

1 płaska łyżeczka soli

Przygotowanie:

Tortownicę o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia. Papier można wcześniej zwilżyć, żeby łatwiej było wykładać nim formę. Brzegi papieru zawijamy do góry, ponieważ sernik mocno rośnie w trakcie pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 220°C (góra + dół). W misce miksujemy jajka z cukrem, dodajemy twaróg, śmietankę, sól i mąkę. Masę wlewamy do formy. Wstawiamy do piekarnika, temperaturę obniżamy do 200 °C, pieczemy 40 minut. Po tym czasie sernik powinien mieć nieco miękki środek, masa zetnie się podczas studzenia. Wyciągamy ciasto z piekarnika, pozostawiamy na kilka godzin do wystudzenia.

Sernik pieczony z polskimi jabłkami i bitą śmietaną [PRZEPIS]

Składniki:

Spód: 100 g podłużnych biszkoptów

100 g ciasteczek amaretti

120 g roztopionego masła Łaciate Masa sernikowa: 500 g twarogu sernikowego Mlekpol 18 %

1 cytryna, starta skórka i wyciśnięty sok

500 g jabłek

3 jajka

150 g cukru

150 g miękkiego masła ekstra Łaciate

1 opakowanie budyniu waniliowego w proszku Bita śmietana: 250 ml śmietanki Łaciata 30 %

1 łyżeczka żelatyny

1 opakowanie cukru waniliowego

mielony cynamon

miód płynny

Przygotowanie:

Biszkopty i amaretti kruszymy np. przy pomocy robota kuchennego a następnie łączymy z płynnym masłem. Spód kwadratowej tortownicy o boku 23 cm wykładamy papierem do pieczenia, rozkładamy przygotowane ciasto i dociskamy, aby uformować grubszą podstawę. Wstawiamy do lodówki.

Jabłka myjemy, obieramy (jedno pozostawiamy nieobrane, będzie wykorzystane do dekoracji), kroimy na ćwiartki, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w grubsze plasterki i zalewamy sokiem z cytryny. Piekarnik rozgrzewamy do 160°C (góra, dół).

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywna pianę. Dodajemy 50 g cukru i ubijamy, aż cukier się rozpuści. Masło miksujemy z pozostałym cukrem na puszysty krem. Cały czas ubijając dodajemy żółtka, a następnie skórkę otartą z cytryny, twaróg oraz budyń w proszku. Do powstałej masy łyżką dodajemy białka.

Na spód ciasta rozkładamy plasterki obranych jabłek. Wykładamy masę twarogową i wyrównujemy. Pieczemy przez 40-50 min (jeśli wierzch zrobi się zbyt rumiany, w międzyczasie nakrywamy papierem do pieczenia). Po wyjęciu studzimy do temperatury pokojowej.

Żelatynę rozpuszczamy w 40 ml gorącej wody i studzimy. Schłodzoną wcześniej śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem waniliowym (przed ubijaniem śmietankę należy schłodzić przez min. 12h w temperaturze poniżej 6O°C). Łączymy z żelatyną i rozkładamy na serniku. Dekorujemy plasterkami jabłka, oprószamy mielonym cynamonem, polewamy miodem.

Sernik na zimno z serkiem homogenizowanym i galaretką [PRZEPIS]

Składniki: 600 g serka homogenizowanego waniliowego Rolmlecz

200 ml śmietanki Łaciatej 30 %

1/2 opakowania biszkoptów

galaretka np. malinowa

galaretka krystaliczna

opcjonalnie sezonowe owoce

Przygotowanie:

Dno tortownicy (24 cm) wykładamy folią spożywczą. Na niej układamy biszkopty. Galaretkę krystaliczną rozpuszczamy w szklance wrzącej wody (250 ml). Galaretkę rozpuszczamy w 350 ml wrzącej wody. Galaretki muszą być wystudzone, ale płynne. Śmietankę ubijamy na sztywno, następnie dodajemy partiami serek homogenizowany i mieszamy łyżką. Na koniec dodajemy krystaliczną galaretką i ponownie mieszamy. Gotową masę przelewamy na biszkopty i wkładamy do lodówki na pół godziny. Następnie po schłodzeniu wyjmujemy i układamy na masie pokrojone w plasterki owoce sezonowe. Zalewamy wystudzoną galaretką i całość wkładamy do lodówki na kilka godzin.

Szukasz przepisu na inne serniki? Zobacz najlepsze przepisy naszych Czytelników:

Rewelacyjne ciasta na weekend:

Wideo Chleb z ziarnami