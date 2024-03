Takich bab wielkanocnych jeszcze nie jedliście. Przepisy na nietypowe świąteczne babki

Babki drożdżowe, babki piaskowe… Niewątpliwie babka na wielkanocnym stole pojawić się musi. A co, gdyby przygotować babkę nietypową? Z makiem, ze szpinakiem, z kokosem? A może z orzechami, czy pachnącą… rumem? Możliwości jest wiele. Zebraliśmy dla Was przepisy na wielkanocne baby, jakich jeszcze nie jedliście.

Nie ma co ukrywać. Do tradycyjnej drożdżowej baby wielkanocnej (przepis znajdziesz TUTAJ) trzeba mieć i serce i rękę. Baba lubi ciepło, nie lubi przeciągów. To nie urośnie, to znów opadnie. To kapryśna królowa wielkanocnego stołu. Dlatego, aby zaoszczędzić Wam czas i nerwy – zebraliśmy dla Was przepisy na baby równie dobre, co baba drożdżowa. Tyle, że nietypowe.

Wielkanocna baba makowa [PRZEPIS]

Wielkanocna baba makowa. Fot. Stanisław Romek Składniki: 125 g mąki pszennej

100 g mąki ziemniaczanej

4 jajka

250 g cukru

250 g masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/3 szklanki mleka

135 g suchego maku

2 łyżki soku z cytryny

masło i bułka tarta do wysmarowania formy

Dekoracja wielkanocnej baby: lukier, czyli cukier puder i sok z wyciśniętej jednej cytryny

cytrynowa skórka kandyzowana

Wykonanie baby makowej

Najpierw ucieramy masło na gładką masę stopniowo dodając po jajku i dosypując cukier. Potem dodajemy przesiane mąki i proszek do pieczenia. Następnie wlewamy mleko, wsypujemy suchy mak oraz sok z cytryny. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki i wlewamy do natłuszczonej i posypanej bułką formy.

Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 170 stopni i pieczemy ok 50-60 minut.

Kiedy babka wystygnie przygotowujemy lukier. Do wyciśniętego soku z cytryny dodajemy cukier puder i mieszamy do momentu aż zgęstnieje jednak będzie na tyle płynny aby dało się go wylać na naszą babkę. Na koniec dekorujemy kandyzowaną skórką z cytryny.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne Wariacje”

Efektowna babka szpinakowa na świąteczny stół [PRZEPIS]

Efektowna babka szpinakowa na świąteczny stół. Fot. Joanna Tokarz Składniki na metalową formę z kominem o średnicy około 25 cm

150 g rozmrożonego i odciśniętego szpinaku

3 jajka

3/4 szklanki cukru kryształu

3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią

sok z 1/2 cytryny

300 ml oleju rzepakowego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia Dodatkowo 1 biała czekolada

50 ml słodkiej śmietanki 30%

30 g płatków migdałów

Wykonanie

Jajka wraz z cukrem kryształem oraz waniliowym ubić na puszystą masę. Dodać sok z cytryny.

Odciśnięty, rozmrożony szpinak zmiksować z olejem. Powoli dodawać do masy jajecznej i miksować na najwolniejszych obrotach tylko do połączenia.

Do ciasta dodać przesianą mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy przelać ciasto. Piec godzinę w 180 stopniach - do suchego patyczka. Około 15 minut przed końcem pieczenia ciasto możemy przykryć folią aluminiową, by zbytnio się nie przypaliło.

Gotową babkę polać czekoladą rozpuszczoną ze słodką śmietanką i posypać migdałami.

Do swojej babki wykorzystałam także resztki jasnego biszkoptu (pozbawionego ciemniejszych kawałków). Ułożyłam je pomiędzy ciastem szpinakowym, dzięki czemu otrzymałam dwa odcienie.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Dwukolorowa baba wielkanocna z orzechami włoskimi [PRZEPIS]

Dwukolorowa baba wielkanocna z orzechami włoskimi. Fot. archiwum Składniki: 100 g mąki pszennej

250 g cukru

200 g masła

4 duże jajka

5 g proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

pół szklanki soku z cytryny

100 g orzechów włoskich Bakalland

Wykonanie

Masło ucieramy z cukrem w temperaturze pokojowej. Następnie dodajemy kolejno: 1 jajko i 3 żółtka. Nie przestajemy mieszać. Do gotowej masy dolewamy sok z cytryny. W osobnym naczyniu mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia. Powoli dodajemy do miski z masą. Jajka ubijamy na sztywno, dodajemy do ciasta, dodajemy posiekane orzechy włoskie. Bardzo delikatnie mieszamy. Odkładamy 1/3 ciasta i mieszamy je z kakao. Przy przelewaniu ciasta do formy, pamiętajmy aby robić to na przemian: raz ciasto ciemne, raz jasne. Widelcem robimy zygzaki w cieście. Gotowe ciasto przekładamy do wysmarowanej masłem formy. Pieczemy w temperaturze 180 stopni ok. 50 minut.

Wielkanocna szybka babka o smaku Rafaello [PRZEPIS]

Wielkanocna szybka babka o smaku Rafaello. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 5 jajek

200 ml oleju

1 szklanka cukru

1 szklanka mleka

2 szklanki mąki

1,5 szklanki wiórków kokosowych

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na polewę 1 tabliczka białej czekolady

1 łyżka mleka

kolorowe perełki do dekoracji

Wykonanie

Jajka ubić z cukrem i olejem na puszystą masę. Nie przerywając ubijania naprzemiennie dodawać do masy mleko oraz mąkę wymieszaną z wiórkami kokosowymi i proszkiem do pieczenia. Wymieszać.

Ciasto przełożyć do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą formy na babkę. Piec 1 godzinę 20 minut w temperaturze 160 stopni. Przestudzoną babkę wyjąć z formy.

Czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Dodać mleko i dokładnie wymieszać, aż masa będzie jednolita. Rozpuszczoną czekoladą polać babkę. Wierzch ciasta posypać kolorowymi perełkami.

Przepis Katarzyny Jaworek,. autorki bloga 'Tradycyjna kuchnia Kasi"

Wielkanocna babka orzechowa pachnąca rumem [PRZEPIS]

Wielkanocna babka orzechowa pachnąca rumem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 4 jajka

150 g cukru

1 łyżka cukru waniliowego

170 g mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

120 g masła

60 g orzechów włoskich

60 g orzechów laskowych

1,5 łyżeczki aromatu rumowego Dodatkowo 1 tabliczka gorzkiej czekolady

1,5 łyżki mleka

orzechy włoskie i laskowe do dekoracji

Wykonanie

Jajka razem z cukrem i cukrem waniliowym ubić na puszystą masę. Nie przerywając ubijania stopniowo dodawać mąki wymieszane razem z proszkiem do pieczenia. Następnie stopniowo cienkim strumykiem wlać rozpuszczone masło. Na końcu dodać posiekane orzechy i aromat rumowy. Wymieszać.

Ciasto wyłożyć na wysmarowaną tłuszczem i wysypaną bułką tartą formę na babkę. Piec około 45 minut w temperaturze 180 stopni (do suchego patyczka). Przestudzoną babkę wyjąć z formy.

Czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Dodać mleko i dokładnie wymieszać, aż masa będzie jednolita. Przygotowaną polewą polać babkę. Wierzch udekorować orzechami włoskimi i laskowymi.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Wielkanocna babka z migdałami i kokosem. Obłędnie pyszna [PRZEPIS]

Wielkanocna babka z migdałami i kokosem. Składniki (foremka na babkę o średnicy około 23 cm):

225 g miękkiego masła

4 jajka L + 2 żółtka (białka można zamrozić lub użyć do jajecznicy, omletu)

330 g mąki pszennej

180 g cukru lub erytrolu lub 200 g ksylitolu

2 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią lub kilka kropli olejku waniliowego lub 1 mały cukier waniliowy

65 g płatków migdałowych Kresto

80 g wiórków kokosowych Kresto

2 łyżeczki proszku do pieczenia

110 ml mleka kokosowego lub normalnego

szczypta soli Wykonanie:

Rozgrzej piekarnik do 170°C. Na suchej patelni przypraż płatki migdałowe i wiórki kokosowe aż lekko się zezłocą. Dzięki temu babka będzie miała intensywniejszy aromat. Bakalie ostudź.

Utrzyj na puszysty krem masło z cukrem i cukrem waniliowym (trwa to około 10 minut).

Oddziel żółtka od białek w 4 jajkach (wcześniej umytych). To samo zrób z pozostałymi dwoma jajkami, tylko tutaj pamiętaj, aby odłożyć białka do innych zastosowań.

Dodaj żółtka do masy maślanej i ubij kilka minut. Dodaj białka, ubijaj 2–3 minuty. Dodaj przesianą i wymieszaną z solą i proszkiem do pieczenia mąkę. Dodaj do masy i ubijaj 3–4 minuty. Dodaj przestudzone bakalie, wymieszaj łyżką.

Wyłóż masę do wysmarowanej masłem/olejem foremki, wysypanej bułką tartą.

Piecz ciasto na półce niższej niż środkowa. Czas pieczenia to około 45 minut lub do tzw. suchego patyczka.

Upieczoną babkę studź na kratce.

Przed podaniem babkę oprósz cukrem pudrem lub polej czekoladą rozpuszczoną w kąpieli wodnej lub polej lukrem.

