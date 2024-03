Tradycyjna babka wielkanocna drożdżowa „od pokoleń”. Najlepszy, sprawdzony przepis naszej Czytelniczki [PRZEPIS]

Składniki

1 kg mąki

4 jaja

szklanka cukru

niecałe 1/2 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Zrobić rozczyn rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać, aż dobrze urośnie – widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić.

Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką, dodając po trochu mleka z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki

(z przekazów rodzinnych: kg mąki to godzina wyrabiania).