Wielkanoc 2024. Domowa pieczona szynka świąteczna bez wędzenia [PRZEPIS]

Pyszna domowa szynka pieczona – przepis. Domowe wędliny zawsze będą smakować lepiej niż te kupne. Przepisem na domową szynkę podzieliła się Katarzyna Kośmider.

Składniki

1 kg chudej, ładnej szynki wieprzowej

3 łyżki oleju, 2 łyżki miodu

3 łyżki czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe, 5 ząbków czosnku

5 ziarenek owocu jałowca i goździków

łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Szynkę natrzeć solą, pieprzem i połową majeranku. Przygotować marynatę z oleju, miodu, wina, przeciśniętego przez praskę czosnku, zmiażdżonych owoców jałowca, pokruszonych goździków, reszty majeranku, soli i pieprzu. Włożyć szynkę do marynaty, dodać liście laurowe, przykryć i odstawić do lodówki na kilkanaście godzin. Od czasu do czasu przewrócić mięso i polać marynatą. Przełożyć szynkę do naczynia żaroodpornego lub na blaszkę do pieczenia, przykryć folią aluminiową i piec w temperaturze 160 stopni przez 1,5-2 godziny. W połowie czasu pieczenia przewrócić szynkę na drugą stronę.