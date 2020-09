Zobacz galerię (17 zdjęć) Biała suknia,garnitur, obrączki, uśmiech, pocałunek. A to wszystko w otoczeniu górskiej przyrody. Podhale ma wyjątkowe walory dla zakochanych, by właśnie tutaj uwiecznili swój wyjątkowy dzień - dzień ślubu. Coraz więcej osób decyduje się wziąć ślub i zorganizować wesele na Podhalu. Jest też sporo par, które - już po ślubie - wybierają się w Tatry, by zrobić sesję ślubną na tle tatrzańskiej przyrody. Na zdjęciu para, która fotografowała się w Kuźnicach. Zobacz galerię (17 zdjęć)

Zakopane i Tatry to chyba najlepsze miejsca w Małopolsce do fotografowania. Jest tu tyle urokliwych miejsc, że aż ciężko się zdecydować, które z nich wybrać. Z pewnością znajdziemy tu mnóstwo miejsc, które idealnie pasują na fotograficzną sesję ślubną. Tak by ten czas pozostał na długo w pamięci, ale i na cudownych zdjęciach. Jeśli szykujecie się do ślubu i szukacie miejsca na pamiątkowe sesje, zobaczcie nasze propozycje urokliwych miejsc do fotografowania.