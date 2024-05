Siatkarki plażowe rozegrają turniej VW Beach Pro Tour Futures na boiskach przed Galerią Krakowską OPRAC.: (KK)

Na placu przed Galerią Krakowską powstaną boiska do siatkówki plażowej materiały prasowe

Początek czerwca w Krakowie należeć będzie do siatkarzy plażowych, którzy przybędą do stolicy Małopolski z całego świata. Tydzień później (13-16.06) na tych samych boiskach utworzonych na placu przed Galerią Krakowską rywalizować będą siatkarki. W obu imprezach wystąpią reprezentanci Polski. Do turnieju kobiet VW Beach Pro Tour Futures Kraków 2024 zgłosiło się osiem biało-czerwonych duetów.