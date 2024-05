Silny wiatr w Krakowie łamał drzewa jak zapałki. Samochody na Placu Na Stawach zostały uszkodzone. IMGW ostrzega

Silny wiatr w Krakowie w piątek, 17.05

- Cały czas jesteśmy w gotowości. Obecnie obserwujemy, że do silnego wiatru dołączają również opady deszczu. Na szczęście póki co w żadnej z interwencji nie było osób poszkodowanych - mówi nam st. kpt. Bartłomiej Rosiek, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Kraków i Małopolska: ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek, 17 maja, od godziny 11.00 do 17.00. Prognozowane podmuchy silnego wiatru z południowego wschodu i wschodu, o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 proc. Obowiązuje 1 stopień zagrożenia.