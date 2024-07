Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach przyciąga turystów jak magnes. Na Instagramie jest mnóstwo wspaniałych zdjęć z tego niezwykłego miejsca!

Skamieniało Miasto wizytówką regionu tarnowskiego na Instagramie!

Cudowne miejsce niedaleko Tarnowa na kilkugodzinną wycieczkę

Jeżeli ktoś szuka odpowiedniego miejsca, aby wyrwać się na kilka godzin z miasta i naładować wewnętrzne akumulatory, koniecznie powinien pojechać do Ciężkowic. Wejście do Skamieniałego Miasta, czyli rezerwatu przyrody nieożywionej znajduje się ok. kilometra od centrum miasteczka, przy drodze wojewódzkiej nr 977 w kierunku Gorlic i Krynicy. Samochód można zostawić na przydrożnym parkingu, obok którego znajdują się również punkty gastronimiczne.

Przejście szlaku tam i z powrotem zajmuje góra 3 godziny spokojnego marszu po urozmaiconym szlaku. Fantazyjnie wymodelowane skały Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach prezentują się wyjątkowo malowniczo i zjawiskowo. Z poszczególnymi skałkami związane są też różne legendy. Przemierzając ścieżki rezerwatu, mijamy m.in. "Piekiełko", "Piramidy", "Lisi Wąwóz" czy też "Wąwóz Czarownic". Z najwyższych punktów widokowych w Skamieniałym Mieście można też podziwiać wspaniałe widoki.