Skok na milion złotych? Oskarżony syn wątpi, by okradziony ojciec miał taką ukrytą fortunę

Kazimierz K. zeznawał w obecności biegłego psychologa, który oceni wiarygodność jego relacji.

Z ustaleń śledczych wynika, że relacje ojca i syna były napięte przez lata, ale około 2009 r. się poprawiły. Oskarżony Paweł K. nie krył, że odwiedzał ojca 2-3 razy w tygodniu, jeszcze z czasów licealnych miał klucze do jego domu. - Bo wtedy tam mieszkałem - opowiadał.

Kazimierz K. zaprzecza, by syn miał kiedykolwiek klucze do ich domu.

Dzięki poprawie relacji rodzinnych z Kazimierz K. poprosił syna o zaopiekowanie się domem i kotem, gdy wyjeżdżał za granicę. Z taką te prośbą zwrócił się też do niego w kwietniu 2018 r., bo miał wykupioną wycieczkę do Ameryki Południowej. Tuż przed wyjazdem stwierdził, że w tajemniczych okolicznościach zniknęło mu z niezabezpieczonego barku 1000 dolarów, które miał na planowany wyjazd. Nie było śladów włamania, ale przed wyjazdem Kazimierz K. wynajął detektywa, a ten zamontował ukrytą kamerę w pomieszczeniu, gdzie m.in. była skrytka z gotówką. Syn jako jedyny wiedział o schowku, jak i o tym, że jest w nim pozostawiony tam list pożegnalny ojca na wypadek śmierci.