Skończyły się hybrydowe gry. To jest jawna agresja Marcin Mamoń

O tym, że na granicy polsko białoruskiej może coś się wydarzyć, jako pierwszy poinformował wczoraj w nocy na Twitterze Tadeusz Giczan, dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału NEXTA obecnego na internetowym komunikatorze Telegram. Giczan jest stypendystą w centrum Analiz Polityki Europejskiej i doktorantem University College w Londynie. Mieszka w Wielkiej Brytanii, ale nawet, gdyby chciał nie mógłby relacjonować ataku na polską granicę z miejsca wydarzeń. Gdyby, na Białorusi jakimś cudem dotarł do granicy to z całą pewnością błyskawiczne został by aresztowany. W Polsce z uwagi na wprowadzony ponad miesiąc temu stan wyjątkowy dziennikarze mają zakaz wjazdu do strefy przygranicznej.