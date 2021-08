Skwer w Olkuszu niszczeje. W głównej części obiektu znajduje się pomnik, który kiedyś honorował funkcjonariuszy MO i SB [ZDJĘCIA]

Głównym problemem olkuskiego skweru jest stan techniczny traktów dla pieszych. Płyty chodnikowe, z których wykonana została nawierzchnia są popękane. Widać już, jak natura odbiera to, co do niej należy. Z przerw pomiędzy płytami wyrasta bowiem mech oraz trawa. W niektórych miejscach korzenie drzew znajdujących się na zielonym obszarze placu, doprowadziły do wypiętrzenia się płyt chodnikowych oraz krawężników. Kilka ławek padło ofiarą wandali. Widać, że już jakiś czas temu, ale nikt ich nie naprawił.

Warto dodać, że na skwerze znajduje się około stuletnia lipa. W 2014 roku mieszkańcy i urzędnicy z Urzędu Miasta i Gminy Olkusz stwierdzili, że drzewo należy wyciąć ze względu na pęknięcie w pniu. Innego zdania był ówczesny wicestarosta Paweł Piasny, który stanął w obronie lipy. Ostatecznie drzewa nie wycięto.