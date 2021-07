Śmiertelny wypadek w Gromcu w pow. chrzanowskim. Nie żyje kierowca busa, który wypadł z drogi Małgorzata Gleń

Do wypadku w Gromcu doszło kilka minut przed godz. 16 (1.07.2021). Kierowca dostawczego busa wypadł z drogi na leśnym odcinku, jechał od strony Libiąża. Został zakleszczony we wraku. Nie udało się go uratować.