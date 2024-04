Śmigus-dyngus w Tarnowie. Przy kościele księży filipinów w lany poniedziałek toczyły się prawdziwe wodne bitwy zainicjowane przez duchownych Paweł Chwał

Pogoda dopisała. Wykorzystali to księża filipini organizując tradycyjny śmigus-dyngus. Woda lała się z przyklasztornego muru na chodnik przy świątyni. Więcej zdjęć w galerii! Paweł Chwał Zobacz galerię (19 zdjęć)

Nie lada atrakcję zafundowali w Poniedziałek Wielkanocny najmłodszym, ale również starszym parafianom księża filipini z Tarnowa. Po mszach świętych przy kościele na ul. Piłsudskiego - zgodnie ze śmigusowo-dyngusową tradycją polewano się wodą. I to jak! Wiernych raczyli nią sami księża, wykorzystując do tego m.in. myjkę ciśnieniową, dzięki czemu rozprowadzana była ona z muru nad chodnikiem w formie przyjemnej mgiełki. Ci, którzy stali na dole nie do końca chcieli być tylko polewani. Wyposażeni w pistolety na wodę, pojemniki i woreczki "odwdzięczali się" duchownym tym samym. To była prawdziwa wodna bitwa, której towarzyszyło dużo radości. Do świętowania na mokro śmigusa-dyngusa zachęcała upalna pogoda, jakiej w lany poniedziałek w Tarnowie dawno nie było.