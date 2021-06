Snajper Sokoła Słopnice Patryk Nowak: Wierzę, że moja forma wraca [Wywiad]

Gratulacje. W ostatnim meczu przeciwko Wolanii nie dość, że przełamaliście się, jeśli mowa o zwycięstwach, to jeszcze zdobyłeś dwa gole. Dziękuje bardzo. Tak, w poprzednim meczu w końcu zdobyliśmy 3 punkty, które, nie ma co kryć, są dla nas bardzo ważne. Mam nadzieję, że to zwycięstwo doda nam pewności siebie i w kolejnych meczach również będziemy punktować. W końcu zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Jestem dumny z całej drużyny. Byliśmy konsekwentni w defensywie oraz skuteczni w ofensywie. Ja również cieszę się ze swoich trafień. Mam nadzieję, że moja forma z rundy jesiennej wraca i że w kolejnych meczach będą następne bramki.

Zimą w klubie doszło do wielu zmian. Zmienił się trener, zmienił się prezes. Wiosną musieliście się poniekąd odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jesienią punktowaliście regularnie, wiosną przegrywaliście mecz za meczem.

Trochę zmieniło. Trener Dawid ma swoją wizję gry, która jest bardzo ciekawa. Jest to dla nas nowość. Cały zespół ciągle uczy się taktyki oraz pewnych elementów, które musimy wprowadzić do swojej gry. Mamy nadzieję, że ta zła passa powoli od nas odchodzi i w kolejnych meczach będziemy zdobywać punkty. Jeżeli chodzi o zarząd to ciągle powtarzam, że chłopaki mimo bardzo młodego wieku, potrafią podejmować dojrzałe decyzje i wykonują naprawdę bardzo dobrą pracę. Każdy z członków nowego zarządu chciałby, aby klub ciągle szedł do przodu, dlatego wszyscy mocno angażują się w życie Sokoła. Trzymam kciuki za chłopaków i życzę im, by wszystko było tak dobrze zorganizowane jak do tej pory.