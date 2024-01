Soczyste domowe mielone. Czym przyprawiać mięso mielone, by rozpływało się w ustach? [PORADNIK, PRZEPISY]

Gotowe mięso mielone na tackach znajdziemy we wszystkich marketach, sklepach i dyskontach, ale każdy, kto kiedykolwiek je przyrządzał wie, że zwykle nie spełnia kulinarnych oczekiwań. Zazwyczaj jest za tłuste, zwłaszcza garmażeryjne, którego skład jest niewiadomą, albo za chude – z samej szynki albo łopatki. Gotowe mięso mielone często zawiera zbyt wiele wody i wypełniaczy, przez co kotlety wychodzą za suche. Jak temu zaradzić? Przygotowując domową mięsną mieszankę na mielone idealnie soczyste i przyprawione.

Domowe mięso mielone – najważniejsze jest… mięso!

Najlepszą bazą do mięsa mielonego jest karkówka, która zawiera dużo naturalnego kolagenu – to dzięki niemu masa jest zwarta i kleista oraz soczysta. Przydadzą się też chudsze mięsa- łopatka i szynka oraz nieco kleista wołowina (pręga, udziec, kark).

Soczysta mielona mieszanka I [PRZEPIS]

Soczysta mielona mieszanka II [PRZEPIS]

Z tak przygotowanego mielonego można zrobić mnóstwo pysznych domowych potraw, i to w oryginalnym wydaniu! Zobaczcie przepisy!

Faszerowane kotlety mielone w boczku [PRZEPIS]

Wykonanie: Mięso wyrobić dokładnie z jajkami, wodą, bułką tartą, smażoną cebulką, przyprawą do mielonego oraz solą i pieprzem do smaku. Podzielić na 6 równych części. Pieczarki udusić na maśle, aż odparuje cały płyn. Wymieszać na patelni z natką i mozzarellą, przyprawić solą i pieprzem. Z mięsa uformować 6 „placuszków” o śr. ok. 12 cm, na środek każdego nałożyć porcję uduszonych pieczarek, zawinąć i skleić końce, aby farsz zamknął się w środku. Plasterki boczku układać po dwa, aby lekko na siebie zachodziły. Kłaść na nich kotlety, zawijać. Smażyć ze wszystkich stron na rozgrzanym oleju, odsączyć na kuchennym ręczniku. Podawać z pieczonymi ziemniakami, sałatką z kiszonych ogórków, czerwonej cebuli i pieprzu oraz czosnkowym dipem.

Orientalne pulpeciki z mięsa mielonego [PRZEPIS]

Wykonanie : Bułkę namoczyć w mleku, dokładnie odcisnąć. Mięso wyrobić z bułką, jajkiem, wodą, zmiażdżoną kolendrą, czosnkiem, przyprawą do mielonego i cukrem. Formować małe pulpeciki, obsmażyć ze wszystkich stron na oleju, zdjąć z patelni. Na rozgrzany tłuszcz ze smażenia włożyć miód, sos sojowy, sos BBQ i sezam, dokładnie wymieszać. Do sosu włożyć podsmażone pulpeciki, dokładnie wymieszać, aby pokryły się glazurą. Posypać posiekaną świeżą kolendrą. Podawać z ryżem i surówką z białej kapusty i marchewki.

Zupa gołąbkowa [PRZEPIS]

Wykonanie:

W garnku rozgrzać masło, wrzucić cebulę, kapustę i marchewkę, udusić do miękkości. Dodać mielone mięso, podsmażyć kilka minut, mieszając. Dołożyć pomidory, dusić razem jeszcze kilka minut. Zalać bulionem, wsypać ryż, zakryć i gotować ok. 20 min. Przyprawić do smaku solą i pieprzem oraz mieszanką do gołąbków i mielonego. Zupę można zawekować i przechowywać zamkniętą do 6 tyg. w lodówce.