Sokół Kocmyrzów. Trener Michał Guja: Mamy już swoją markę i to jest fajne

To mocno selekcyjny sezon w IV lidze - bo ostatni, w którym w Małopolsce istnieją na tym szczeblu dwie grupy. W kolejnym będzie już tylko jedna, ogólnowojewódzka. Aby się w niej znaleźć, trzeba zająć miejsce w czołowej "ósemce".

- Ja taki cel sam wyznaczyłem, kiedy decydowałem się na przejęcie drużyny - podkreśla Guja. - Ze strony zarządu nie było jakiejś wielkiej presji, że my coś musimy, ale wiadomo było, że skoro spada dużo zespołów, to zespół stoi przed wyzwaniem... Ja drużynie postawiłem sprawę tak, że mamy być w "ósemce". I ustaliłem wewnątrz tej "ósemki" trzy szczeble według konkretnych miejsc: co będzie naszym maksimum, co optimum, a co jest celem minimum - przyznaje.

Piłkarze Sokoła grają w koszulkach prezentujących markę MN Balustrady. To firma, której współwłaścicielem jest Jan Małota - człowiek mocno wspierający klub, jego współzałożyciel Andrzej Banas

Dziś ekipa z Kocmyrzowa zajmuje 4. miejsce w grupie zachodniej małopolskiej IV ligi. Po 14 kolejkach ma w dorobku 27 punktów, o sześć więcej od zespołu z miejsca dziewiątego (czyli Słomniczanki). Po najlepszym w historii klubu sezonie poprzednim, teraz zespół potwierdza, że stał się solidnym czwartoligowcem.