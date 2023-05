Sos czosnkowy – jak zrobić? Sprawdź przepisy na pyszne sosy czosnkowe z jogurtem, śmietaną lub majonezem [PRZEPISY]

Sos czosnkowy na bazie majonezu [PRZEPIS]

Wykonanie sosu czosnkowego na bazie majonezu Do miski dać kilka łyżek majonezu i czosnek przeciśnięty przez praskę. Ilość czosnku zależy od naszych preferencji smakowych i ostrości czosnku. Dla nadania lekkości do majonezu trzeba dodać jogurt naturalny. Doprawić solą i pieprzem.

Sos czosnkowy na bazie śmietany [PRZEPIS]

Wykonanie sosu czosnkowego na bazie śmietany

Śmietanę wlać do miski, przecisnąć czosnek przez praskę, doprawić do smaku solą i pieprzem. Można dodać łyżkę majonezu, smak będzie nieco lepszy.

Sos czosnkowy „na bogato” na bazie serka homogenizowanego. fot. pixabay

Składniki

serek „Bieluch”

2-3 łyżki śmietany

1 łyżka majonezu

1 łyżka jogurtu greckiego

pół łyżeczki musztardy

3-4 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku

Wykonanie sosu czosnkowego na bazie serka homogenizowanego

Serek przełożyć do miski, dodać śmietanę, jogurt, majonez i musztardę. Czosnek przecisnąć przez praskę i dołożyć do sosu. Doprawić do smaku solą i pieprzem.