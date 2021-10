Sowa utknęła w kominie domu jednorodzinnego w Grybowie. Ptaka uratowali strażacy [ZDJĘCIA]

Rano w czwartek, 7 października 2021 r., mieszkańców jednego z domów przy ul. Sośnie Dolne w Grybowie zaniepokoiły dziwne odgłosy, które dochodziły z komina. Nie mógł to być odgłos płomieni, bo w piecu jeszcze nie rozpalono ognia. Gospodarze zdołali ustalić, że do komina wpadł duży ptak, który nie ma szans sam wydostać się z pułapki.

Na pomoc wezwani zostali strażacy - druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów -Biała Wyżna.

Jak relacjonuje starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu działania zastępu OSP polegały na odkręceniu stałej części pieca od komina będącego w tym miejscu metalowa rurą. Następnie przepłoszyli sowę tak, by dotarła do drzwiczek kominowych. Kiedy duży ptak znalazła się tam druhowie wyciągnęli go z pułapki w której się znalazł.