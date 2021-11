Spore szanse na uruchomienie pociągu panoramicznego w Dolinie Popradu. Pomysł popiera marszałek Witold Kozłowski

- Zauważam spore zainteresowanie tym tematem. To cieszy. Kiedy przed laty pojawiła się kolejka gondolowa, do tego pomysłu nie było przekonania. Widzimy, co wydarzyło się później. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, bo pociągi panoramiczne funkcjonują i są to sprawdzone produkty - przekonuje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jan Golba, burmistrz Muszyny.