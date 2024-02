Sporo kibiców na hokejowych derbach. Comarch Cracovia ma wiernych fanów. Zdjęcia Jacek Żukowski

Fani Comarch Cracovii nie bacząc na późna godzinę meczu z Re-Plast Unią Oświęcim (spotkanie przesunięte ze względu na mecz piłkarzy) przybyli do hali przy ul. siedleckiego na hokejowe derby. W tym sezonie różnica potencjałów między oboma drużynami jest ogromna i to było widać. To był ostatni mecz "Pasów" u siebie przed fazą play-off. Być może obie drużyny spotkają się właśnie w niej...