Sprzątanie po nawałnicy w gminie Łapanów. Ludzie znów drżeli o swój dobytek, choć Stradomka nie wystąpiła z brzegów [ZDJĘCIA 19.07]

Niemal dokładnie rok od koszmarnej powodzi błyskawicznej, która nawiedziła mieszkańców Łapanowa, ludzie z tej części powiatu bocheńskiego znów drżeli o swój dobytek. W niedzielne (18 lipca) popołudnie spustoszenie czyniła ulewa oraz silny wiatr.

Nawałnica w Łapnowie: "jakby ktoś wiadrami wodę z nieba lał"

- Wyglądało to przerażająco. Drzewa się tak uginały, że myślałem, że wszystkie się zaraz połamią. No i ten okropny deszcz, jakby ktoś wiadrami z nieba lał. Bogu dziękować, że nie doszło do takiego Armagedonu jak w ubiegłym roku - mówił w rozmowie z "Gazetą Krakowską" pan Stanisław z Łapanowa.

Powalone drzewa, podtopione domy i zatkane przepusty w gminie Łapanów

Trwające kilkadziesiąt minut opady deszczu i tak wyrządziły sporo szkód. Woda spływała z wyższych terenów i zalewała położone niżej budynki i posesje. Potoki zamieniały się w rzeki, które niosły ze sobą kamienie, muł i gałęzie, przez co doszło do zatkania dwóch przepustów, które musieli udrażniać strażacy.