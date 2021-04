Środa będzie ciepła i pogodna [PROGNOZA POGODY] Piotr Błoński

W środę czeka nas zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W czwartek zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu.