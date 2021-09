Stadion w Olkuszu wyłączony z użytku. Kiedy będzie można rozegrać mecz na Czarnej Górze w Olkuszu? [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Prace rewitalizacyjne w obrębie parku Czarna Góra w Olkuszu zakończyły się w grudniu 2020 roku. Mimo to na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej nie można rozgrywać meczy. Sytuacja ma ulec zmianie już niebawem. Co gorsza kibice i tak nie zobaczą meczu. Nie ma tu trybun.