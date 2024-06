Starostwo rezygnuje z organizacji Agro Nawojowa. Nie chce dublować wydarzenia z ponad 30-letnią historią

Były starosta zaznaczył, że kolejna edycja wystawy odbyła się również w 2023 roku, co wymagało doświadczenia i zaangażowania m.in. w poyskaniu sporych środków od sponsorów.

- Ogromna szkoda. że nowy zarząd nie chce się zaangażować w organizację wystawy – dodał Kwiatkowski.

Na odpowiedz nie trzeba było długo czekać. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wystosowało w tej sprawie komunikat. Podkreślono w nim, że wystawa Agro Nawojowa w Nawojowej to nie to samo wydarzenie, co Agropromocja.

- Wystawa Agropromocja od ponad 30 lat była i nadal jest organizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powołany do informowania i promowania szeroko pojętego rolnictwa i nowych technologii. Organizacja dwóch edycji wystawy Agro Nawojowa – 2022 i 2023 - tydzień przed wystawą organizowaną przez MODR, była dublowaniem tej imprezy i pochłonęła sporo środków z budżetu Powiatu Nowosądeckiego – czytamy w komunikacie. - Panu Markowi Kwiatkowskiemu zapewne nadal się wydaje, że jest dyrektorem MODR i starostą i dlatego tak dotyka go decyzja obecnego Zarządu.