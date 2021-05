Stary Sącz. Gmina planuje budowę kilkunastu stacji elektrycznego ładowania. Docelowo mają być w każdej miejscowości

- Chcemy, aby docelowo w każdej miejscowości naszej gminy znajdowały się takie stacje

– zaznacza Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza.

W przyszłym roku dwa stanowiska do ładowania elektrycznych pojazdów pojawią się na parkingu - park&ride przy wjeździe do Starego Sącza oraz na kąpielisku Stawy. Koszt ich zainstalowania zostanie pokryty ze środków, jakie samorząd otrzymał w ramach wsparcia dla gmin górskich. Na kolejne (m.in. w Barcicach, Gołkowicach i Przysietnicy) Stary Sącz będzie się starał się pozyskać dotacje, podobnie jak na rozwój fotowoltaiki (do 2035 roku przynajmniej 15 proc. zużywanej w gminie energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł).

Warto przypomnieć, że to właśnie w Starym Sączu przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania powstała pierwsza stacja elektrycznego ładowania pojazdów. W 2017 roku do użytku oddał ja ks. Marcin Kokoszka. Wówczas ładowanie aut odbywało się na zasadzie „co łaska”.