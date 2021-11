Sterkowiec. Nowy dworzec kolejowy w Sterkowcu oficjalnie otwarty. Jego budowa pochłonęła ponad 4,69 mln zł [ZDJĘCIA]

Nowy dworzec dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dla niewidomych: tablice tyflograficzne, linie prowadzące do poczekalni, do toalety, na peron. W ogrzewanej poczekalni jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w przewijak. Obiekt w Sterkowcu wyróżnia się ośmiometrową wieżą zegarową, jest w nim również lokal do wynajęcia (18 metrów kwadratowych).

Nowy dworzec jest czynny w godzinach od 3 do 1. - Przerwa techniczna służy temu, żeby posprzątać, ale chodzi też o to, by obiekt to nie stał się miejscem noclegów oraz spotkań towarzyskich - mówi Wojciech Zabłocki, pełnomocnik zarządu PKP do spraw inwestycji.

Równocześnie z dworcem w Sterkowcu, udostępniono dla podróżnych dworzec w Biadolinach Szlacheckich, pochłonął on 4,25 mln zł. Zastosowano w nim podobne rozwiązania, choć jest on nieco mniejszy, na co skarżyli się niedawno do naszej redakcji mieszkańcy. - Na etapie przygotowań były prowadzone konsultacje i analizy. Dotyczyły one m.in. liczby pasażerów, korzystających z danej stacji jaki jest ruch - dodaje Wojciech Zabłocki. Zwraca uwagę, że o ile w Sterkowcu obok dworca jest niewielki parking, to w Biadolinach powstał plac na 40 samochodów.