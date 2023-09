Na dworcu PKP w Oświęcimiu po pięciu latach znów w kasie można kupić bilet na pociąg. Ucieszyło to pasażerów. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Kilka lat kasy na dworcu PKP w Oświęcimiu były zamknięte na głucho

- To był jakiś absurd. Wydano tyle pieniędzy na nowy obiekt, a brakowało ich na prowadzenie kasy. Przecież obok poczekalni, to zawsze była najważniejsza część każdego dworca. Nie każdy może sobie kupić bilet przez internet, w biletomatach, z którymi też różnie bywa, czy biegać po całym składzie i szukać konduktora - mówił Marek Piwowarczyk, mieszkaniec Oświęcimia i pasażer kolei.

Ostatnio zakończyły się także prace związane z przebudową stacji. Powstały cztery zadaszone perony, przejście podziemne. Przy tej okazji znów pojawiły się pytania o kasy biletowe, zamiast których były tylko biletomaty. Do nich odsyłali przewoźnicy, przekonując, że prowadzenie kas im się nie opłaci. Dla wielu, szczególnie starszych osób był to argument nie do przyjęcia

Pasażerowie w Oświęcimiu doczekali się w końcu kasy biletowej

Od kilku dni w budynku oświęcimskiego dworca znów czynna jest kasa biletowa prowadzona przez Koleje Małopolskie.

- W sprzedaży, poza biletami KMŁ, dostępne są również bilety innych przewoźników kolejowych, można dokonać rezerwacji - zaznaczają w spółce Koleje Małopolskie.

Kasa biletowa w Oświęcimiu jest czynna codziennie w godzinach od 7 do 18.30. Płatność możliwa jest zarówno gotówką, jak i kartą.

Wiadomość o otwarciu kasy biletowej ucieszyła pasażerów w Oświęcimiu. - To jest duże ułatwienie. Mam nadzieję, że z czasem i czas obsługi się wydłuży - zauważa Klaudia Krawczyk.

Oprócz Oświęcimia Koleje Małopolskie otworzyły nową kasę biletową w budynku dworca Tarnowie. Czynna jest codziennie w godzinach od 6 do 17.30. Ponadto powstał punkt sprzedaży biletów KMŁ na stacji Kraków Lotnisko. W tym przypadku jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Znajduje się na peronie I. W punkcie możliwy jest zakup wybranych biletów Kolei Małopolskich sp. z o.o.