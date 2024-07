Nowy hotel w centrum Krakowa prawie gotowy. Wciśnięty między kamienice przy ul. Worcella trochę się różni od otoczenia

TRIBE Kraków Stare Miasto zaoferuje gościom 168 nowoczesnych pokoi w tym przestronny apartament, restaurację, bar, sale spotkań oraz strefę rekreacyjną z fitness i SPA. Wszystko to w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Kraków Główny i Galerii Krakowskiej, a także zielonych Plant otaczających krakowskie Stare Miasto. Od Barbakanu i Bramy Floriańskiej obiekt dzieli zaledwie nieco ponad 200 metrów, a spacer na Rynek Główny zajmie mniej niż 10 minut. Nowa inwestycja będzie czwartym hotelem Accor w tej wyśmienitej lokalizacji w sercu Krakowa, obok istniejących już obiektów marek z rodziny ibis, a także Mercure Kraków Stare Miasto.

Sęk w tym, że choć budowa hotelu wygląda na bliską zakończenia, nie oznacza to, że obiekt zostanie szybko otwarty. Trzeba czasu na prace wykończeniowe i wyposażenie. W marcu grupa hotelowa Accor podpisała umowę o zarządzanie ze swoim największym partnerem w Polsce – grupą AccorInvest, właścicielem Orbis S.A. Inwestorzy poinformowali, że na wiosnę 2025 roku w samym sercu Krakowa gości powita nowy hotel wkraczającej nad Wisłę marki TRIBE.

TRIBE Kraków Stare Miasto to drugi, obok hotelu TRIBE Warszawa Airport, zaplanowany hotel wywodzącej się z Australii marki w Polsce. Inspiracją do stworzenia designu krakowskiego obiektu stał się serial Twin Peaks. Wnętrza hotelu utrzymane będą w ciemnych barwach z dużym naciskiem na klimatyczne oświetlenie, nawiązujące do stylistyki filmów Davida Lyncha. W projekcie zastosowano długie, aksamitne kurtyny, utrzymujące przestrzeń w klimacie teatralnej scenografii. Na podłogach zaproponowano charakterystyczny dla Lyncha motyw zygzaka. W przestrzeniach hotelu będzie można odnaleźć liczne plakaty filmowe polskich twórców, a także poczuć wpływy artystyczne Williama Egglestona i Edwarda Hoppera.