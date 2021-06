Strefa Aktywności Gospodarczej w Bobowej sprzedana

- Nie da się ukryć emocji, zainwestowaliśmy w strefę ponad 4,3 mln złotych, uzbrajając teren w Siedliskach we wszystkie media. Stworzyliśmy tam układ komunikacyjny. Wszystko było gotowe już w grudniu 2018 roku. Bardzo zależało mi, żebyśmy szybko znaleźli firmy, które chciałyby u nas zainwestować. Wszystko, co udało się zrobić było z myślą o naszych mieszkańcach, o przyszłości gminy. Przecież każdy nowy przedsiębiorca, to miejsca pracy - podaje burmistrz Bobowej.

Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej nie kryje radości. Temat Strefy Aktywności Gospodarczej spędzał mu sen z powiek nie tylko przez ostatni miesiąc ale przez ostatnie ponad dwa lata. Sprawa tak bardzo leżała mu na sercu, że mimo iż nie jest właścicielem terenu, szukał nabywców, spotykał się z nimi, przekonywał, namawiał, a dzisiaj pojechał do Tarnowa, by uczestniczyć w przetargu.

- Odległość do drogi krajowej wynosi około 18 kilometrów, a do autostrady około 50 kilometrów - przypomina samorządowiec.

- Wszystko stanęło w miejscu. Procedura przetargowa też, bo w niepewnym pandemicznym czasie pewnie trudno było zdecydować się inwestorom na wydawanie pieniędzy - mówi burmistrz.

Kolejne przetargi odbywały się bez zainteresowania inwestorów, do czasu aż burmistrz zaczął osobiście spotykać się z potencjalnymi inwestorami, zachęcać ich do zakupu. Nie bez znaczenia był też fakt, że właśnie ze względu na pandemiczny czas, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obniżył ceny wywoławcze o wartość podatku VAT. Tym sposobem na przykład wartość trzyhektarowej działki spadła z 1,5 mln do 1,1 mln, dając inwestorowi 387 tys. oszczędności na cenie wywoławczej.

- No jednak 50 km do autostrady to nie to samo co działka inwestycyjna np. w Brzesku. Ceny tych w naszej strefie musiały być niższe - dodaje burmistrz.

Gdy KOWR rzeczywiście obniżył ceny, w gabinecie burmistrza Bobowej, który spotykał się z inwestorami, nakłaniał, namawiał do sprzedaży, wyjaśniał warunki działalności w strefie, informował o wysokości podatków w gminie, odbyło się kilkanaście spotkań.