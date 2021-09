Strongmen „Pudzian” na Sądecczyźnie. Wspólne selfie z kibicami [ZDJĘCIA]

– To specjalnie dla was – krzyknął „Pudzian” do mikrofonu w stronę kibiców i zaliczył… najlepszy czas. Legendarny zawodnik potwierdził, że ma świetny kontakt z fanami. Przez wiele minut pozował do wspólnych zdjęć, rozdawał autografy, uśmiech nie schodził mu z twarzy.

– Do zobaczenia za rok. Miejmy nadzieję, że znów będzie okazja do tak miłego spotkania – pożegnał się z podegrodzkimi kibicami.

Ostatecznie w zawodach rangi Międzynarodowych Mistrzostw Polski triumfował reprezentant Litwy Audruius Jokubatitis. Drugi był Łotysz Dzidzis Zarins, zaś trzecia lokata przypadła w udziale walecznemu Grzegorzowi Szymańskiemu, który w jednej z konkurencji nabawił się urazu mięśnia i nie był w stanie kontynuować rywalizacji.

Organizatorem imprezy była Gmina Podegrodzie na czele z wójtem Stanisławem Banachem oraz krynicki strongmen Tomasz Kowal, jeden z najlepszych polskich siłaczy, Mistrz Polski Strongman Eliminate Your Opponent 2008, Mistrz Polski Strongman 2014, wielokrotny zdobywca Pucharu Polski.