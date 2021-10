Strzelał gole dla Wisły Kraków. Teraz Alon Turgeman jest najlepszym piłkarzem ligi

Turgeman w Wiśle

Wiślakiem Turgeman był krótko, od lutego do lipca 2020 roku, zagrał raptem w dziewięciu meczach, ale dał się zapamiętać z bardzo dobrej strony - strzelił sześć goli, dwa spotkania "Biała Gwiazda" wygrała właśnie dzięki bramkom Izraelczyka.

Warto przypomnieć, że była to runda, w której wybuchła pandemia covid-19, rozgrywki zostały wstrzymane na prawie trzy miesiące. Gdyby nie to, nie mieliśmy w Krakowie po Alonie w zasadzie żadnych wspomnień. Dlaczego? No bo w lutym nabawił się kontuzji stawu skokowego. Do gry wrócił w połowie czerwca. Gdyby rozgrywki toczyły się zgodnie z planem, piłkarze mieliby już wakacje...

Turgeman do Wisły był wypożyczony z Austrii Wiedeń, wrócił do tego klubu. Nie na długo jednak, bo na początku 2021 roku zdecydował się na powrót do ojczyzny, do swojego byłego klubu - Hapoelu Hajfa.