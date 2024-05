Strzelanina przed szkołą w Libiążu. Sprawcy operowali gumowymi kulami. Motywy ich działania wciąż są nieznane

19-latek został trafiony w udo. To była jednak gumowa kula, więc skończyło się na siniaku na nodze. Młody mężczyzna nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej.

Policjanci z Chrzanowa szybko zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o strzelanie do ucznia libiąskiej szkoły. To mężczyźni w wieku od 21 do 25 lat.

- Przedmiot przypominający broń został oddany do ekspertyzy biegłemu – wyjawia Iwona Szelichiewicz, oficer prasowy chrzanowskiej policji. - Zabezpieczono także gumową kulę, która trafiła w udo ucznia libiąskiej szkoły.

Zatrzymani mężczyźni zostaną poddani czynnościom śledczym, aby wyjawić motywy swojego postępowania, które – póki co – nie są znane. W mieście daje się słyszeć głosy, że była to głupia zabawa, czy szczeniacki wybryk.