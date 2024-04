Student House WSB rośnie w oczach, a uczelnia rośnie w siłę. Odrodzenie sądeckiej uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z Nowego Sącza od pewnego znów stała się bardzo pożądaną uczelnią. Cała studencka społeczność uczelni, obejmując zarówno obecnych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak i nowych przyjętych, liczy teraz ponad 11 tysięcy osób. Uczelnia od kilku lat rozkwita, oferując studentom coraz to ciekawsze specjalności, co najważniejsze, dopasowane do potrzeb rynku pracy.

- Zdecydowanie jesteśmy w fazie rozwoju, jeśli chodzi o naszą uczelnie. Wierzymy, że ta inwestycja pomoże to czynić w dalszym ciągu. Perspektywy, które posiadamy, ale także ilość studentów (8,5 tys. uczących się stacjonarnie i online), jaką możemy się poszczycić to nasz atut. Mamy jeden z najlepszych w kraju, ale chyba nie tylko, system do nauczania w czasie rzeczywistym - dodaje Gmaj.

Początki uczelni sięgają 1991 roku. Zaczęło się w pałacu Stadnickich w Nawojowej, była to szkoła, na która patrzyła cała Polska. Potem zaczęły się problemy od braku zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym (miał być bon oświatowy także dla uczelni prywatnych) do momentu wejścia do Unii Europejskiej. Wielu Polaków wolało wyjechać na studia za granicę, bo koszty które ponosili za naukę, były zbliżone do tych na WSB.

Uczelnia pogrążała się w kryzysie obciążona kredytem. WSB zostało sprzedane konsorcjum małżeństwa Gmajów. Uczelnia zaczęła upadać, a Miasteczko Multimedialne miało być szansą dla uczelni, która była głównym udziałowcem.

Pomysł na stworzenie "sądeckiej Doliny Krzemowej" narodził się w 2006 roku na WSB - NLU w Nowym Sączu. Budowę rozpoczęto w 2010 roku, zaś na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie unijne w wysokości 95 mln zł. Pierwszy termin otwarcia zapowiedziano na wrzesień 2012 roku, ale nie doszło do niego z powodu ogłoszenia upadłości przez firmę "Budus", czyli generalnego wykonawcę.