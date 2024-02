Studniówka 2024. Bal maturalny I LO im Marcina Kromera w Gorlicach. To była zabawa do białego rana w Gospodzie Magurskiej w Małastowie

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

- Wszyscy pamiętamy, kiedy niespełna 4 lata temu z dużymi obawami nowymi znajomymi przekroczyliśmy próg naszego liceum, a na sali gimnastycznej powitał nas pan dyrektor - mówili. - To tutaj rodziły się nowe przyjaźnie, dojrzewały decyzję o wyborze dalszej przyszłości. Wiedza uzyskana od wychowawców i nauczycieli poszerzyła nasze horyzonty. Dzięki państwa życzliwości czujemy się w tej szkole dobrze, bezpiecznie i swobodnie - wybrzmiało w sali balowej.

Po młodzieży głos zabrał dyrektor szkoły i zanim jeszcze uroczyście otworzył bal powiedział - Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie to, że 4 lata temu wasi rodzice, a być może wy sami podjęliście decyzję o tym, żeby kreśląc swoją wizję przyszłości wybrać taką szkołę, jaką jest Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj tutaj. Weszliście do szkoły jako dzieci, nastolatkowie dzisiaj przekroczyliście już próg dorosłości i zapewne wielu z was mogło skorzystać ze swoich praw obywatelskich, uczestnicząc raz pierwszy w swoim życiu w wyborach.

Po oficjalnej części, przemowach, polonezie, toaście nadszedł czas na zabawę do białego rana na pierwszym dorosłym balu.