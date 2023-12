Sylwester Marzeń w Zakopanem. Rozpoczęła się budowa sceny na plenerowy koncert TVP

Scena rozkładana jest na górnej Równi Krupowej - w tym samym miejscu, gdzie stała w latach ubiegłych. Wcześniej TVP złożyła stosowny wniosek do starostwa tatrzańskiego o budowę sceny. Pod koniec listopada telewizja podpisała także z urzędem miasta umowę o użyczenie Równi Krupowej. Termin zakłada, że TVP może dysponować terenem od 12 grudnia do 30 stycznia 2024, przy czym do 31 maja 2024 roku mają czas do posprzątania terenu po koncercie. I to właśnie od 12 grudnia rozpoczęły się prace na Równi.

- Prace rozpoczęły się zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Organizatorem koncertu jest Telewizja Polska. To na odpowiada za repertuar i przebieg całego wydarzenia - mówi Lesze Dorula, burmistrz Zakopanego. Impreza masowa ma być przewidziana na ok. 30 tys. osób.

TVP na razie nie informuje o artystach, którzy wystąpią na koncercie. Nieoficjalnie mówi się, że a to jednak być wydarzenie skromniejsze niż w latach ubiegłych.