Szczawa. Wójt chce zamknięcia szkoły, rodzice mówią „nie”: puste obietnice Remigiusz Szurek

Jak informowaliśmy w październiku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie, jest bliska likwidacji. Optuje za tym Gmina Kamienica licząc z tego tytułu na spore oszczędności. Mowa o kosztach utrzymania wynoszących ok. miliona złotych. Rodzice mają jednak nadzieję, że „dwójka” będzie działać nadal. Tymczasem gmina już planuje, że dzieci z SP nr 2 trafią do oddalonej o ok. 1,5 km Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie.