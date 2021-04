Szczepienia przeciw Covid-19 przyspieszają. Są zmiany w harmonogramie dla kolejnych roczników [20.04]

Jak przekazał Michał Dworczyk, przekroczyliśmy 9 mln wykonanych szczepień w Polsce. - System cały czas przyspiesza - podsumowywał szef kancelarii premiera.

Dworczyk poinformował, że do najbliższej soboty będzie realizowany dotychczasowy harmonogram rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19. Natomiast od poniedziałku 26 kwietnia przyspieszy rejestracja na konkretne terminy - od tego dnia codziennie będą mogły się zapisać po dwa kolejne roczniki.

Przypomnijmy: 12 kwietnia została uruchomiona rejestracja dla wszystkich 59-latków zainteresowanych szczepieniem przeciw Covid-19, a codziennie od tego dnia do grupy osób rejestrujących się dołączają kolejne roczniki. Taki harmonogram sięga do 24 kwietnia, którego to dnia będzie się zapisywać rocznik 1973. Według nowego kalendarza szczepień w poniedziałek 26 kwietnia zarejestrują się chętni z dwóch roczników - 1974 i 1975. Kolejne roczniki będą się rejestrowały po dwa dziennie aż do 6 maja, a następnie - 7, 8 i 9 maja - mają rejestrować się po trzy roczniki, najmłodsze.