Szczepienia w powiecie nowosądeckim. Ile osób się zaszczepiło? Muszyna liderem, na końcu listy Nawojowa [RANKING]

Epidemiolodzy ostrzegają przed czwartą falą pandemii koronawirusa i zachęcają do szczepień, które - jak podkreślają - są jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie ograniczeń, które w związku z zagrożeniem pandemicznym mogłyby znów zostać wprowadzone.

Tymczasem w żadnej spośród szesnastu gmin powiatu nowosądeckiego nie zaszczepiła się dotąd nawet połowa populacji. Najlepsza sytuacja jest w Muszynie. Tam pierwszą dawkę preparatu przyjęło dokładnie 45,9 procent populacji.

- W zasadzie od samego początku zachęcamy do szczepień poprzez zarówno własny ośrodek zdrowia, który należy do gminy, jak również przez prywatny, który w tym samym budynku się znajduje. Prowadzone są też akcje szczepienne w różnych punktach, między innymi przy kościołach, żeby zachęcać i przekonywać ludzi do szczepień. W miejscowościach takich, jak nasza, wiele osób przekonanych było, że kościół negatywnie wypowiedział się na temat szczepień. Po to były te akcje, żeby przekonać, że jest odwrotnie- mówi burmistrz Muszyny, Jan Golba.