Szczucin. Kradzież rozbójnicza w sklepie. 38-latek ukradł alkohol i poturbował ekspedientkę. Dogonili go policjanci

Sprzedawczynie odebrały skradziony towar w sklepie w Szczucinie, ale przestępca wrócił odzyskać łup

Do zdarzenia doszło w jednym z supermarketów na terenie Szczucina. 38-letni mężczyzna wszedł do sklepu i do papierowej torby spakował 10 butelek z alkoholem. Potem jak gdyby nigdy nic chciał opuścić obiekt. Na przechodzącego obok kas samoobsługowych zwróciła uwagę jedna z ekspedientek. Razem z inną sprzedawczynią próbowały zatrzymać mężczyznę. Doszło do szamotaniny, podczas której złodziej popchnął jedną z kobiet i uciekł. Alkohol porzucił, ale tylko na chwilę.