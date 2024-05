Szerpowie nadziei ruszyli ze swoimi "skarbami" w Tatry. "To są współcześni bohaterowie"

Nie każdy może być wolontariuszem. Od szerpów nadziei wymagane są specjalne umiejętności. - Kryteria są szerokie. Szukamy ludzi, którzy kochają góry, mają doświadczenie w poruszaniu się po nich, ale też są otwarci na drugiego człowieka. Mamy też ludzi, którzy mają mniejsze doświadczenie górskie, za to są świetnymi terapeutami i umieją pracować z osobami z niepełnosprawnościami. Musi być to człowiek, który ma potrzebę robienia czegoś dla drugiego człowieka - zaznacza Marta Mazur-Sokołowska, wiceprezes Fundacji Szerpowie Nadziei.

Wspólne wyprawy to korzyść nie tylko dla skarbów, ale także dla szerpów. Każdy z nich wspomina swoje wyjścia i wyjątkowe sytuacje. - Łzy są po obu stronach. Nawet panowie ubierają ciemne okulary. W zeszłym roku wchodziłem też na Gęsią Szyję. Miałam tę przyjemność mieć ostatnią zmianę i wnosić 5-letnią Alę. Na szczycie przytuliła się do mnie Tosia, 12-letnia siostra Ali i powiedziała: dziękuję za to co robicie dla mojej siostry. Nie było takiego twardziela, który by się nie wzruszył po tej sytuacji - wspomina Daria Czarnecka.

Ilość skarbów, którzy chcą wybrać się na szlak z wolontariuszami jest tak duża, że zaledwie po godzinie od otwarcia możliwości zgłaszania się było już dwa razy więcej chętnych niż miejsc. To tylko świadczy o wielkiej potrzebie osób z niepełnosprawnością. - Wreszcie mam inny dzień niż to, co mam na co dzień. Wyrywam się z tych swoich czterech ścian. To jest coś wspaniałego. Ci ludzie ratują życie. Gdybym mógł, to ja bym ich nosił - mówi Jarosław Dąbrowski z Nowego Targu, który jako skarb kolejny raz został zabrany przez szerpów w Tatry. Pomógł w tym Tatrzański Park Narodowy użyczając specjalny jednokołowy wózek dla osób z niepełnosprawnością.

Kolejne wyjścia szerpów nadziei ze skarbami już w czerwcu i wrześniu.