Szlachetne serca z Olkusza i okolic nagrodzone. W Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się gala rozdania Cordis Nobilis. Zobacz wideo

- Drodzy laureaci, proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za to, że mimo wielu obowiązków znajdujecie czas, aby dzielić się waszą dobrocią z innymi. Z całego serca życzę wszystkim laureatom, aby to dobro zawsze wracało do was ze zdwojoną siłą - mówił do zgromadzonych na sali olkuszan burmistrz Roman Piaśnik.