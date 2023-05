Szparagi z jajkiem i sosem holenderskim. W tym zestawieniu smakują wybornie [PRZEPIS]

Wbrew nazwie, sos holenderski to klasyk kuchni… francuskiej. Określany także jako dutch sauce cechuje się delikatnym, wyrafinowanym smakiem i kremową konsystencją. Jego bazę stanowią żółtka jaj kurzych i masło. Lekko kwaskawy smak to zasługa soku z cytryny lub białego wina. Doskonale komponuje się z jajami, rybami, szparagami i innymi gotowanymi warzywami. Przyrządza się go w zaledwie kilkanaście minut, a receptura jest niezwykle prosta. Dlaczego więc czasem potrafi się zwarzyć?

Sos holenderski - bez pośpiechu!

Przepis na szparagi z jajkiem sadzonym i sosem holenderskim

Składniki na sos holenderski:

3 żółtka jaj roz. L (Fermy Drobiu Jokiel)

150 g masła

1 łyżka soku z cytryny

¼ łyżeczki soli

pieprz czarny lub biały

Wykonanie

Szparagi umyć – w przypadku młodych zielonych szparagów nie trzeba ich obierać, a jedynie odciąć zdrewniałe końcówki. Wstawić do wysokiego garnka i zalać wodą tak, by główki wystawały nad jej powierzchnię. Dodać cukier, sól i odrobinę masła. Gotować ok. 3-4 minuty (białe szparagi trzeba obrać i gotować ok. 7 minut). Na patalelni usmażyć jajka sadzone (do momentu aż białko będzie ścięte, a żółtko pozostanie płynne). Szparagi wyłożyć na talerz, na nich umieścić usmażone jajko.

W rondelku rozpuścić masło. Żółtka starannie oddzielić od białek i umieścić w szklanej misce. Miskę z żółtkami ustawić na garnku z gotującą się wodą, tak aby woda nie dotykała dna miski. Palnik ustawić na niewielką moc, tak aby woda jedynie delikatnie bulgotała. Ubijać za pomocą ręcznej trzepaczki lub blendera typu żyrafa, bez przerwy aż żółtka napowietrzą się i podwoją swoją objętość. Dodać sól i pieprz. Nie przerywając ubijania, bardzo powoli, cienką strużką wlewać rozpuszczone, gorące masło. Po dodaniu całego masła, miskę zdjąć z garnka z gorącą wodą i jeszcze przez chwilę ubijać, aż naczynie lekko ostygnie. Ciepły sos, od razu dodać do szparagów i jajek. Nie podgrzewać ponownie, ponieważ sos mógłby się rozwarstwić.

Smacznego!