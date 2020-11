Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał respiratory. Nim zacznie ich używać, najpierw musi je złożyć [ZDJĘCIA]

Wraz ze wzrostem liczby hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, rosną potrzeby małopolskich szpitali. Pomiędzy 20 września a 20 października liczba zajętych łóżek respiratorowych w Małopolsce wzrosła blisko siedmiokrotnie: z 20 do 132, a w ostatnich dniach przekroczyła 200.

- informuje Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. - Wzrastające potrzeby w każdym dniu stawia przed szpitalem wyzwanie zwiększenia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 do ilości 100 sztuk - dodaje.

W minioną środę 13 respiratorów i kardiomonitory trafiły do Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Niestety wymagają złożenia.

Łóżka dla zakażonych koronawirusem, to nie wszystko, potrzebny jest sprzęt ratujący zdrowie.

- Dlatego też cały czas doposażamy szpitale w sprzęt specjalistyczny, w tym w respiratory, na bieżąco przekazując również środki ochrony osobistej

- informuje Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. - Szpitale otrzymują respiratory i kardiomonitory według zgłoszonego przez siebie zapotrzebowania - dodaje.

W ostatnich dniach do oświęcimskiego szpitala dotarł kolejny sprzęt: 13 respiratorów i kardiomonitory.

- Szpital posiada w obecnej chwili 101 kardiomonitorów. Jest 14 respiratorów, kolejne są przygotowywane do pracy

- mówi dyrektor Edward Piechulek. - Otrzymane respiratory faktycznie wymagają złożenia. Dotychczas złożone funkcjonują bez problemów, pozostałe są systematycznie montowane i przekazywane do użytkowania - dodaje.

Własnymi siłami szpital zmontował do tej pory sześć, bo producent respiratorów może to zrobić, ale dopiero po 15 listopada. Personelowi medycznemu zajęło to kilkanaście godzin.