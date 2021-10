Sztab Pomocy z Limanowszczyzny ruszył kamyczkową lawinę dla potrzebujących

Spodziewała się pani, że kamyczkowa zabawa tak przyjmie się na Limanowszyźnie? Pamiętam, że podczas pierwszej akcji miała pani pewne obawy.

Zabawa na początku była kontynuacją akcji charytatywnej, z 2020 roku. Wtedy podczas Biegu Mikołajkowego zbieraliśmy pieniądze na operację nóżek dla Stasia Sułkowskiego z Limanowej. Udało się zebrać niemal 100 tys. zł, ale do pełnej sumy jeszcze sporo brakowało. Obiecałam wtedy dziecku, że coś wymyślę. Obserwując grupy kamyczkowe doszłam do wniosku, że poprzez zabawę, kamyczki mogą stać się czymś ważnym w zbiórkach charytatywnych. Tak też powstało Pebble Dream, czyli kraina kamyczków niosących pomoc. To prawda, miałam pewne obawy. Nie wiedziałam, czy zabawa się przyjmie w społeczności lokalnej i co najważniejsze, czy w jakikolwiek sposób zasili ona pierwszą skarbonkę Pebble Dream – wtedy właśnie zbiórkę Staszka.