Szturm na apteki w Małopolsce. Wszyscy pytają o jedno: szczepionki przeciwko grypie. W wielu miejscach już ich brakuje

Takiego zdania jest m.in. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Zakażenie dwoma wirusami może wywoływać poważne konsekwencje zdrowotne. Stąd, jak twierdzą specjaliści, szczepienia przeciw grypie to dobra metoda na zwiększenie odporności. Jednocześnie szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, które mogą pozostawić szkody zdrowotne do końca życia, a nawet zakończyć się zgonem.

Z przekazywanych przez Katarzynę Mąkólską informacji wynika, że faktycznie szczepionek może braknąć dla wszystkich zainteresowanych. - W obecnym sezonie grypowym do naszego kraju ma trafić 1 770 000 dawek, przeznaczonych do refundacji oraz sprzedaży komercyjnej. Co roku na rynek sprowadzana jest konkretna liczba szczepionek i liczba ta jest estymowana w stosunku do wyszczepialności społeczeństwa w latach poprzednich. Warto jednak zauważyć, że tegoroczne zamówienie realizowane było przed wybuchem globalnej pandemii COVID-19, która spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na szczepienia oraz wzrost zainteresowania szczepieniami wśród społeczeństwa - kwituje Mąkólska.

- Szczepionka, chroniąca przed grypą, znalazła się w najnowszym wykazie leków 75 plus. Oznacza to, że dla seniorów po 75. roku życia będzie ona bezpłatna. Z kolei seniorzy po 65. roku życia zapłacą za nią 50 proc. ceny. Na 50 proc. refundację mogą również liczyć kobiety w ciąży, dorośli przewlekle chorzy - np. osoby po transplantacji narządów czy cierpiący na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - oraz dzieci między 3. a 5. rokiem życia - wylicza Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Zadzwoniliśmy do kilku krakowskich aptek. Już są problemy z dostępnością szczepionek. - Mieliśmy pierwszą, małą partię: dziesięć sztuk, ale już tych szczepionek nie ma. Większej partii spodziewamy się w drugiej połowie września. Oczywiście nie będą to ogromne ilości tych szczepionek, ale na pewno będziemy je mieć - usłyszeliśmy w jednej z aptek przy ulicy Kalwaryjskiej.

O dostępność szczepionek zapytaliśmy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie. - Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że ilość szczepionek, jaka zostanie sprowadzona do Polski, jest rzędu 2 milionów. Natomiast z informacji, uzyskanych od aptek ogólnodostępnych, wynika, że szczepionki pojawiają się w małych ilościach. Możliwość ich zakupu w hurtowniach farmaceutycznych jest znacznie poniżej zapotrzebowania - przekazał nam mgr farm. Józef Łoś, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Nie ma natomiast informacji, ile szczepionek trafi do aptek w naszym regionie.

Ok. 2 miliony szczepionek na grypę do grudnia trafi na polski rynek. Pierwsze dostawy szczepionek spływają już do hurtowni farmaceutycznych, jednak na ten moment są one niewystarczające - apteki mogą mieć więc czasowe problemy z pełną realizacją zamówień (średnio realizowana jest zaledwie 1/3 zamówień). Sytuacja powinna poprawić się na przełomie września i października. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że resort zdrowia będzie pracował nad zwiększeniem dostępności do szczepionek na grypę.