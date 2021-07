Taekwondo. Dominika Potoniec: Sport dał mi pewność siebie [Wywiad]

Dominiko, jak wspominasz dwa brązowe medale wywalczone jeszcze w trakcie ubiegłorocznych październikowych XXVII Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Nowej Rudzie-Słupcu?

Były z pewnością jednymi z cięższych do zdobycia. Tym bardziej będę je więc wspominać jak najbardziej pozytywnie.

Czy nie byłaś może trochę zaskoczona tym sukcesem? Niecodziennie na jednych zawodach zdobywa się aż dwa krążki.

Nie ma co ukrywać, byłam zaskoczona takim osiągnięciem i to bardzo. Nie dość, że okazało się podwójne, to jeszcze udało mi się zaprezentować z dobrej strony na zawodach wysokiej rangi. Nie pozostawało nic tylko się cieszyć.

Jak właściwie rozpoczęła się Twoja przygoda z taekwondo? Słyszałem, że zaczęłaś trenować już w wieku sześciu lat. Co spodobało Ci się w tym sporcie najbardziej?

Zgadza się, trenowałam od najmłodszych lat. Mając sześć lat zaczęłam ćwiczyć, ale prawdę mówiąc, już dużo wcześniej przyjeżdżałam na salę i obserwowałam treningi mojego brata i taty. Właśnie tata z bratem zapalili we mnie tę sportową iskierkę. W taekwondo spodobało mi się właściwie wszystko w mniejszym lub większym stopniu i dlatego również ćwiczę do dziś.